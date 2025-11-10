Colpo grosso in Serie A: magia Roma e sfida alla Juve

Dai bianconeri ai giallorossi: Massara non ha ancora completato l’opera. Ecco tutte le ipotesi sul tavolo

Serviva una vittoria contro l’Udinese e i tre punti sono puntualmente arrivati grazie ad una prestazione maiuscola sotto tutti i punti di vista. Sono tanti i motivi per sorridere per Gasperini che si aspetta comunque risposte di un certo tipo anche dalla società in chiave mercato.

Non a caso nei giorni scorsi è andato in scena un summit tra il tecnico giallorosso e la proprietà utile a fare il punto della situazione e a studiare le prossime mosse. Se la priorità per il mercato invernale resta sempre l’acquisto di un nuovo centravanti con il quale completare un reparto reinventato da Gasp, nel medio-periodo il discorso si può allargare e toccare anche altri nomi.

Calciomercato Roma, intreccio con la Juve per il jolly fantasia: lo scenario

In un mosaico ancora in evoluzione – ad esempio – un profilo che potrebbe seriamente finire nei radar della Roma è quello di Adrian Bernabé. Lo spagnolo classe 2001 del Parma – jolly polivalente e possesso di un ottimo tiro dalla medio-lunga distanza sfoderato anche contro il Milan – fa gola infatti a diverse big di Serie A.

Come rivelato da Mirko Di Natale, anche la Juventus sta seguendo con molta attenzione l’evolversi della situazione per capire i reali margini di manovra. Trovando quella continuità di rendimento che in passato si era spesso rivelata una chimera, Bernabé sta lanciando messaggi importanti alle big di Serie A.

Segnali a cui la Roma potrebbe non risultare indifferenti. Giocatore gasperiniano per la capacità di ricoprire può ruoli, per intensità e guizzi nel trovare l’occasione giusta al momento giusto, il tuttocampista del Parma potrebbe almeno in linea teorica ingolosire e non poco Massara. Tanto, però, dipenderà dalla valutazione del cartellino del giocatore che allo stato attuale si attesta sui 20-25 milioni ma che potrebbe andare incontro a rapide oscillazioni verso l’alto.