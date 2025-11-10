“Conte fatto fuori dai giocatori”: chi allenerà il Napoli contro la Roma?

La sconfitta contro il Bologna ha scatenato il caos totale in casa partenopea, il 30 novembre c’è lo scontro diretto

Zero gol nelle ultime tre partite (Como, Eintracht Francoforte e Bologna) e prestazioni sempre meno convincenti. Dopo questo tris nefasto per il Napoli e propizio per la Roma che ha guadagnato la vetta della classifica, Antonio Conte ha sganciato la bomba, puntando il dito contro la squadra: “Non mi va di accompagnare un morto”.

Parole forti che hanno reso necessario un confronto immediato tra l’allenatore salentino e Aurelio De Laurentiis. Un faccia a faccia dal quale ci si può aspettare di tutto, persino una rottura insanabile e un addio immediato alla panchina azzurra.

Roma-Napoli senza Conte? La situazione

La pessima prestazione contro il Bologna ha nel frattempo generato discussioni accese anche tra gli ex calciatori partenopei. Tra questi Roberto Sosa, che non ha nessun dubbio sulla genesi di una prova così scadente.

“Da quello che ho visto, a Bologna hanno fatto la classica partita in cui i giocatori vogliono far fuori l’allenatore. Nessuna reazione e nessuna rabbia, nemmeno quando la squadra era sotto di due gol”. Questo il pensiero del Pampa a ‘Tele A’.

Intanto, lo scontro diretto tra Roma e Napoli (30 novembre) si avvicina e l’ipotesi che sulla panchina dei partenopei possa non esserci più Conte non va affatto esclusa, con il nome di Roberto Mancini che inizia già a circolare, più di quello di Thiago Motta.

Ad oggi, tuttavia, la priorità di ADL resta quella di di provare a compattare lo spogliatoio attorno a Conte. Vedremo cosa emergerà dall’imminente vertice, in programma tra oggi e domani.