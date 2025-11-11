Dimissioni Conte: cifre UFFICIALI e caos totale

Il tecnico del Napoli è ritornato in maniera prepotente sulla cresta dell’onda: sta succedendo di tutto
In maniera sorprendente a tenere banco in casa Napoli in queste ore è il futuro di Antonio Conte. Quanto successo negli istanti immediatamente successivi al triplice fischio della gara con il Bologna potrebbe infatti scatenare un effetto domino dagli effetti devastanti.
Nonostante la presa di posizione di Aurelio De Laurentiis – che di fatto ha blindato la permanenza del tecnico pugliese all’ombra del Vesuvio – lo scenario sembra essere più complicato che mai. Le parole dell’agente di Lobotka – che ha subodorato la possibilità di una cessione del suo assistito in caso di permanenza di Conte – non possono di certo passare inosservate.
Futuro Conte, la posizione dei bookmakers è inequivocabile
Da sempre molto attenti a questo genere di situazioni, i betting analyst – intanto – si sono già scatenati per capire quale possa essere la soluzione più probabile per il futuro di Conte.
Contrariamente a quanto ipotizzabile dopo le parole di De Laurentiis, l’ipotesi riguardante l’esonero o le dimissioni dell’ex CT della Nazionale entro il 6 gennaio è più concreta che mai. Nelle ultime ore la quota annessa ha infatti subito un drastico ridimensionamento passando da 2,5 a 2 volte la porta su Snai.
Una semplice coincidenza o l’indizio di un’avvisaglia importante nel breve periodo? Staremo a vedere cosa succederà: allo stato attuale della situazione, non è possibile escludere alcun tipo di scenario.