Dybala lascia la Roma? La Joya chiude subito i giochi

L’attaccante giallorosso è ancora sulla cresta dell’onda da un punto di vista mediatico: non si fa che parlare d’altro

In attesa di ritornare a pieno regime dopo l’infortunio muscolare accusato poco dopo aver tirato il rigore – poi sbagliato – contro il Milan, Paulo Dybala continua a calamitare l’attenzione mediatica anche fuori dal campo.

Non sono affatto passate inosservate – infatti – le dichiarazioni del padre di Leandro Paredes con le quali si metteva in luce la possibilità (tutt’altro che banale) da parte della Joya di vestire la maglia del Boca Juniors. Anche per queste le ultime ore sono state caratterizzate dal tourbillon di indiscrezioni e notizie riguardanti il futuro del numero 21 della Roma a proposito del quale si è espresso anche Cesar Merlo.

Futuro Dybala, Tyc Sports: “Non sta pensando ad un trasferimento al Boca”

Sono parole importanti quelle del giornalista argentino di Tyc Sports che in un reel che ha fatto immediatamente il giro del web ha spiegato come Dybala non stia caldeggiando l’ipotesi di vestire la maglia del Boca Juniors a giugno. Spente sul nascere ogni possibilità per l’argentino di cambiare casacca nel corso della prossima estate? Non proprio.

Legato ai giallorossi da un contratto in scadenza nel 2026 che non è stato ancora rinnovato, l’ex attaccante del Palermo ha calamitato l’interesse di diversi club europei che in tempi e in modi diversi hanno lanciato segnali di apprezzamento all’indirizzo dell’attaccante della Roma.

Con i discorsi per il rinnovo del contratto con i capitolini ancora in stand-by, non si possono escludere scenari di un certo tipo. Il futuro di Dybala, insomma, che comunque non dovrebbe vedere il campionato argentino come prossima tappa, resta un rebus ancora tutto da sciogliere.