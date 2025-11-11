Lookman alla Roma: “Prezzo crollato”

Continuano a rincorrersi le voci sul monitoraggio dei giallorossi nei confronti dell’attaccante dell’Atalanta

Sono giorni molto caldi in casa Atalanta. Dopo la sconfitta contro il Sassuolo e l’esonero di Ivan Juric, la Dea ha affidato la panchina a Raffaele Palladino, ma a tenere banco in casa nerazzurra è anche la situazione di Ademola Lookman.

Dopo la lite di mercoledì sera con Juric, l’attaccante nigeriano è nuovamente finito al centro di numerose voci di mercato e, oltre ad un potenziale ritorno di fiamma dell’Inter, si è parlato anche della Roma, che ha bisogno di rinforzi in attacco.

Addio Lookman: “La Roma si è informata”

Nel corso della trasmissione ‘Ti Amo Calciomercato’ sul canale youtube di Calciomercato.it, la direttrice della testata giornalistica, Eleonora Trotta, ha fatto il punto sull’attaccante nigeriano.

“Anche con la nuova guida tecnica a gennaio può succedere qualcosa. Palladino è molto bravo nei rapporti e molto attento alle dinamiche di spogliatoio, ma gli umori di Lookman sono condizionati anche dal suo futuro. La Roma al momento non sta trattando Lookman o ha fatto offerte. Però è stato un argomento di discussione tempo fa”.

“A Trigoria qualcuno ha ragionato su questa possibilità e si è chiesto quanto possa costare Lookman. Siamo proprio in una fase iniziale, è un’idea, un ragionamento. Ma si può eventualmente andare avanti solo se Gasperini cambia idea, perché ha discusso con lui. Al momento è come se ci fosse un no di Gasperini, per andare avanti serve l’ok di Gasperini. Credo che il suo prezzo attuale di mercato sia sui 28 milioni di euro“.