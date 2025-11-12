Il ciclone Zirkzee scuote la Roma: la chiudono i Friedkin

Al centro delle voci di mercato, l’attaccante dello United sta diventando un vero e proprio ago della bilancia

Sebbene l’apporto dell’attacco sia stato sostanzialmente deficitario in questo primo frangente della stagione, la Roma sta continuando a fornire risposte importanti. Nel mercato di riparazione, però, Gasperini si aspetta rinforzi di un certo tipo per lanciare in maniera concreta il suo guanto di sfida alle pretendenti.

Cerchiato in rosso nella lista delle priorità di Massara, l’acquisto di un nuovo centravanti rappresenterà una tappa cruciale del processo di rafforzamento dei capitolini. Con il futuro di Dovbyk e Ferguson ancora tutto da scrivere, l’area tecnica della Roma avrebbe individuato in Zirkzee il rinforzo giusto al quale dare la caccia.

Per l’attaccante olandese dello United ci sono già stati dei contatti esplorativi utili a capire i reali margini di manovra. Rispetto a quanto fatto trapelare nei mesi scorsi, sia il giocatore che il club avrebbero cominciato a lanciare segnali di apertura in merito all’ipotesi di imbastire la trattativa in prestito.

Calciomercato Roma, intrigo Zirkzee: la mossa dell’Everton

Scenario che – come prevedibile – ha cominciato a calamitare l’attenzione di molti addetti ai lavori in Italia e non solo. Come riferito da Rob Dorsett di Sky Sports News, infatti, tra le squadre che hanno messo gli occhi sull’ex Bologna ci sarebbe anche l’Everton.

Alla ricerca di un profilo diverso rispetto a quelli degli attaccanti attualmente in rosa (Beto e Barry su tutti), i Toffees sarebbero intenzionati ad acquistare un’altra punta di livello proprio nel mercato di gennaio. A tal proposito, oltre a Zirkzee – da tempo nei radar della squadra di Liverpool – occhio anche ad Ivan Toney, attaccante che intrigherebbe e non poco i Friedkin.

A meno di clamorosi colpi di scena è invece destinato a sfumare sul nascere ogni velleità dell’Everton di mettere le mani su Arteta: il brasiliano è stato di fatto blindato da Arteta che di fatto lo ha tolto dal mercato.