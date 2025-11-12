Il Manchester City brucia la Juve: Gasperini si mangia le mani

Non solo i bianconeri e i giallorossi: l’irruzione della Roma stravolge i piani seminando il caos. Lo scenario

Nonostante un inizio di stagione che definire solo e concreto sarebbe solo un eufemismo, la Roma ha cominciato a guardarsi intorno alla ricerca di soluzioni importanti con cui rinforzare l’organico a disposizione di Gasperini.

Se nel breve periodo il profilo da cerchiare in rosso continua ad essere Zirkzee – per il quale ci sono già stati dei contatti esplorativi utili a capire gli effetti margini di manovra – allargando il nostro punto d’osservazione non sono affatto esclusi altri ritocchi con cui chiudere il cerchio.

In un mosaico ancora da definire, ad esempio, un reparto finito in tempi e in modi diversi nel mirino dei capitolini è il centrocampo, a proposito del quale potrebbero esserci novità concrete a stretto giro di posta.

Calciomercato Roma e Juventus, il Manchester City rovina la festa

Intenzionata a vagliare con attenzione tutte le occasioni che dovessero presentarsi, anche la Roma potrebbe infatti iscriversi alla corsa per una delle sorprese più luminose di questo inizio di stagione. Ci stiamo riferendo ad Atta, jolly polivalente dell’Udinese sul quale hanno da tempo messo gli occhi sia il Napoli che la Juventus.

Come evidenziato da Marco Conterio, però, il fattore Premier League potrebbe ricoprire un ruolo importante anche in questo frangente. Sia il Manchester City che il Barcellona sono infatti pronti a cogliere il balzo questa chance, intensificando i contatti con i friulani.

Ragionevole pensare – dunque – possano anche mettere sul piatto una proposta concreta per anticipare la concorrenza. Ad ogni modo, il fatto che il nome di Atta sia finito nei dossier di alcuni top club europei complica e non poco i piani delle compagini italiane, costrette a fare di necessità virtù reagendo immediatamente.