Non solo Celik: Juve stregata da due romanisti

La Roma prima in classifica sta mettendo in vetrina diversi giocatori, protagonisti di un ottimo avvio di stagione

Reduce dal primo gol in Serie A con la maglia della Roma, Zeki Celik si sta rivelando come uno dei calciatori più affidabili a disposizione di Gian Piero Gasperini. In scadenza il 30 giugno del 2026, il calciatore turco è una priorità giallorossa nella politica dei rinnovi, anche perché la sua situazione contrattuale inizia a stuzzicare altri club.

Nelle scorse ore, si è parlato di un interessamento della Juventus per l’ex Lille. Abile a giostrare sia come terzo difensore che a tutta fascia, Celik farebbe molto comodo a Luciano Spalletti, abbastanza corto in quelle posizioni.

Roma, la Juve ne vuole due

Il 28enne turco non è tuttavia l’unico giallorosso monitorato dai bianconeri. A caccia di occasioni di mercato, Damien Comolli sta monitorando anche la situazione di Lorenzo Pellegrini, anche lui in scadenza di contratto il prossimo giugno.

Migliore in campo nella sfida contro l’Udinese, il numero 7 giallorosso ha collezionato 3 gol e 1 assist in stagione, facendo ricredere anche molti tifosi che ora vorrebbero il rinnovo di contratto. Ad oggi, non ci sono ancora in programma incontri ufficiali per il prolungamento e oltre alla Juve, anche Inter e Napoli restano vigili.