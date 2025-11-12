Non solo Celik: Juve stregata da due romanisti

La Roma prima in classifica sta mettendo in vetrina diversi giocatori, protagonisti di un ottimo avvio di stagione

Reduce dal primo gol in Serie A con la maglia della Roma, Zeki Celik si sta rivelando come uno dei calciatori più affidabili a disposizione di Gian Piero Gasperini. In scadenza il 30 giugno del 2026, il calciatore turco è una priorità giallorossa nella politica dei rinnovi, anche perché la sua situazione contrattuale inizia a stuzzicare altri club.

Zeki Celik in azione con la maglia della Roma
Non solo Celik: Juve stregata da due romanisti (ANSA FOTO) – asromalive.it

Nelle scorse ore, si è parlato di un interessamento della Juventus per l’ex Lille. Abile a giostrare sia come terzo difensore che a tutta fascia, Celik farebbe molto comodo a Luciano Spalletti, abbastanza corto in quelle posizioni.

Roma, la Juve ne vuole due

Il 28enne turco non è tuttavia l’unico giallorosso monitorato dai bianconeri. A caccia di occasioni di mercato, Damien Comolli sta monitorando anche la situazione di Lorenzo Pellegrini, anche lui in scadenza di contratto il prossimo giugno.

Celik e Pellegrini festeggiano il gol della Roma
Roma, la Juve ne vuole due (ANSA FOTO) – asromalive.it

Migliore in campo nella sfida contro l’Udinese, il numero 7 giallorosso ha collezionato 3 gol e 1 assist in stagione, facendo ricredere anche molti tifosi che ora vorrebbero il rinnovo di contratto. Ad oggi, non ci sono ancora in programma incontri ufficiali per il prolungamento e oltre alla Juve, anche Inter Napoli restano vigili.

