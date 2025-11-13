Calciomercato Roma, blitz a Trigoria: jolly da 30 milioni di euro

Le valutazioni da parte dei giallorossi potrebbero portare a nuovi importanti intrighi di mercato

Saranno settimane molto importanti per la Roma sia sul rettangolo di gioco che in sede di calciomercato. Del resto il vertice tenutosi a Trigoria tra l’area tecnica giallorossa e Gasperini è servito non solo a fare il punto della situazione, ma anche a programmare le prossime mosse.

In tal senso sono diverse le piste che Massara ha cominciato a battere con una certa insistenza. Oltre a quella che porta a Zirkzee, negli ultimi giorni ha preso quota anche la tentazione Tel, ma non solo. Da tempo nell’agenda di mercato della Roma, ad esempio, anche il profilo di Yuri Alberto è tornato nuovamente ad orbitare in modo importante attorno al pianeta giallorosso.

Prova ne sia il summit di mercato che – come evidenziato da “Il Tempo” – si è tenuto a Trigoria con l’entourage del brasiliano già trattato in gran segreto nella scorsa estate.

Calciomercato Roma, non tramonta Yuri Alberto: dal summit a Trigoria alla sua valutazione

Stando alla fonte sopra citata, infatti, nei mesi scorsi la Roma si sarebbe fatta viva con il Corinthians mettendo sul tavolo negoziale una proposta da circa 25 milioni di euro. Offerta immediatamente rispedita dal club brasiliano che, contando sulla possibilità di generare una vera e propria asta, ha deciso di puntare forte sulla permanenza del classe 2001.

A distanza di tempo, Massara ha dunque deciso di lanciare un altro messaggio concreto all’entourage del giocatore, incontrato proprio a Trigoria. Ricordiamo, però, come la situazione slot della Roma subordini l’eventuale affondo per l’attaccante all’acquisizione da parte del ragazzo del passaporto comunitario.

Ad ogni modo, visti i costi dell’operazione – sicuramente non inferiore ai 30 milioni di euro – i margini di manovra per la Roma almeno nel breve periodo risultano essere piuttosto risicati.

In tutto questo, non va trascurato il fatto che il 50% sulla futura rivendita di Yuri Alberto andrebbe allo Zenit di San Pietroburgo il che contribuisce a spiegare la posizione rigida assunta fino a questo momento dal Corinthians in merito alla possibilità di ridimensionare le sue richieste. Staremo a vedere cosa succederà.