Dal Napoli alla Roma: l’infortunio riapre la giostra

Gli Azzurri monitorano con attenzione la situazione: l’intreccio con i giallorossi giunge al punto di svolta

Uno contro l’altra nella sfida del “Maradona” del prossimo trenta novembre, Napoli e Roma potrebbero incrociare in maniera determinante le loro strade anche in sede di calciomercato.

Non è un mistero – infatti – come entrambe le squadre siano alla ricerca di profili importanti con cui puntellare i rispettivi organici. Sia pur non prioritario, ad esempio, l’acquisto di un nuovo centrocampista continua a tenere banco per i giallorossi, pronti a valutare eventuali occasioni. E così – in un ventaglio di nomi destinato ad andare incontro a nuovi ed importanti colpi di scena – occhio all’evolversi della situazione legata a Mainoo.

Calciomercato Roma, intrigo dalla Premier: cosa cambia per Mainoo

Profilo che intriga sia il Napoli che la Roma, il jolly del Manchester United potrebbe ritagliarsi più spazio dopo l’ultimo infortunio accorso a Benjamin Sesko, uscito piuttosto dolorante nell’ultima sfida che i Red Devils hanno pareggiato con il Tottenham.

In attesa di un quadro clinico più chiaro, in casa United è già scattato l’allarme sulle condizioni dell’attaccante sloveno. In tal senso, come evidenziato da The Athletic, Amorim avrebbe già in mente qualche soluzione alternativa grazie alla quale rivoluzionare l’attacco.

Oltre ad un impiego più massiccio di Zirkzee – profilo numero uno nella lista della Roma – non è affatto escluso un avanzamento del raggio d’azione di Bruno Fernandes che potrebbe quindi giocare nel suo ruolo naturale di numero 10 affiancando Mount. A quel punto, si liberebbe uno spazio nella zona nevralgica del campo per Kobbie Mainoo che in questa prima parte di stagione ha puntualmente perso il ballottaggio con il portoghese.

Situazione – dunque – da monitorare con estrema attenzione che in linea teorica potrebbe anche rivoluzionare le prossime mosse di mercato dei Red Devils nel breve periodo.