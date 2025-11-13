Lesione UFFICIALE e lungo stop: bye bye Roma

L’assenza obbligherà il top player a restare fermo ai box per diversi mesi: la diagnosi non è tardata ad arrivare
Dopo la canonica sosta delle Nazionali, per la Roma si riattiverà il tour de force che ne caratterizzato la prima parte di stagione. Tra gli appuntamenti da cerchiare in rosso per i giallorossi, impossibile non prendere in considerazione l’appuntamento dell’Olimpico contro il Napoli in programma il 30 novembre.
Un incrocio che, classifica alla mano, potrebbe fungere da crocevia fondamentale per la compagine di Gasperini che con il passare delle settimane sta acquisendo una fisionomia sempre più definita. Un discorso diametralmente diverso si può fare invece per gli Azzurri che, dopo lo scivolone di Bologna, stanno forse vivendo il periodo più complicato sotto la gestione Conte.
Infortunio Anguissa, diagnosi UFFICIALE: niente Roma-Napoli
Non arrivano buone notizie neanche sul fronte Anguissa. Infortunatosi mentre si trovata in ritiro con il Camerun, l’ex Fulham si è sottoposto agli esami strumentali di rito che hanno evidenziato una lesione di alto grado del bicipite femorale della coscia sinistra.
Ragion per cui, il centrocampista del Napoli inizierà l’iter riabilitativo che dovrebbe tenerlo fermo ai box per circa tre-quattro mesi. Conte perde un’altra pedina importante per il suo centrocampo dopo lo stop di De Bruyne. Inutile ribadire come nel ventaglio di partite che Anguissa sarà costretto a saltare ci sia anche la sfida contro la Roma.