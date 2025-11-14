Friedkin lo porta all’Everton: contratto rescisso con la Roma

I proprietari americani dei due club sono pronti a fare una mossa decisiva nel calciomercato di gennaio

Il calciomercato di gennaio si avvicina e la Roma non vuole farsi trovare impreparata, soprattutto qualora la classifica dovesse rimanere questa. L’appetito, si sa, vien mangiando e per soddisfare i desiderata di Gian Piero Gasperini e dei tifosi giallorossi serviranno almeno due o tre rinforzi.

In attacco, in particolare, dove sin qui la squadra capitolina è stata meno performante rispetto alle altre zone del campo. Frederic Massara sta cercando un’ala sinistra e un centravanti e sono tanti i profili monitorati dal direttore sportivo giallorosso.

L’Everton sblocca la Roma: fa tutto Friedkin

Per facilitare un mercato in entrata ambizioso ci sarà tuttavia bisogno anche di qualche uscita. Per quanto riguarda l’attacco, ormai da settimane si parla della possibilità di interrompere il prestito di Evan Ferguson, decisamente deludente in questi primi mesi capitolini.

Nelle ultime ore si è parlato anche del Celtic, avversario dei giallorossi il prossimo 11 dicembre in Europa League, ma secondo Everton News, potrebbe esserci anche un ritorno di fiamma da parte dell’Everton per il calciatore.

In questo caso, dopo aver avallato l’eventuale rescissione del contratto di prestito con il Brighton, sarebbero gli stessi Friedkin a regalare una nuova opportunità alla punta irlandese.