Scambio tra Roma e Juve: a gennaio succede di tutto

Nuova trattativa tra i giallorossi e i bianconeri? La risposta di Comolli non si è fatta attendere

Tra le note più luminose della Roma di questo inizio di stagione risulta piuttosto difficile non annoverare Celik. Grazie alla sua duttilità tattica, il laterale giallorosso è riuscito a ritagliarsi un ruolo da assoluto protagonista nello scacchiere di Gasperini.

Anche per questo, inizialmente in stand-by, i discorsi per il rinnovo del laterale turco potrebbero improvvisamente diventare un tema piuttosto rilevante nei prossimi mesi. Non è un caso – ad esempio – che diversi club in giro per l’Europa abbiano messo gli occhi sull’ex jolly del Lille, a cominciare dalla Juventus.

Costretti ad adattare Kalulu come terzino destro, i bianconeri sono alla ricerca di un calciatore duttile, impiegabile sia come esterno basso di una difesa a quattro che come braccetto di una retroguardia a tre.

Calciomercato Roma, Celik pedina di scambio? Lo scenario

Ecco perché la ‘Vecchia Signora’ ha cominciato a scandagliare il terreno per capire i reali margini di manovra. In un ventaglio di soluzioni ancora tutto da esplorare, Comolli potrebbe decidere di bussare concretamente alla porta della Roma proprio per Celik.

E chissà che i bianconeri – costretti a guardare con molta attenzione la situazione bilancio – non possano decidere di proporre ai giallorossi un calciatore al quale – salvo clamorosi colpi di scena – non dovrebbe essere rinnovato il contratto. Ci stiamo riferendo a Weston McKennie, profilo accostato in tempi e in modi diversi ai capitolini.

Una traccia sicuramente difficile ma tutt’altro che utopistica, fermo restando che la volontà della Roma è quella di puntare forte su un calciatore visto come un autorevole punto di riferimento per esperienza, capacità nel farsi trovare pronto e abnegazione.