Scambio tra Roma e Juve: a gennaio succede di tutto

Nuova trattativa tra i giallorossi e i bianconeri? La risposta di Comolli non si è fatta attendere

Tra le note più luminose della Roma di questo inizio di stagione risulta piuttosto difficile non annoverare Celik. Grazie alla sua duttilità tattica, il laterale giallorosso è riuscito a ritagliarsi un ruolo da assoluto protagonista nello scacchiere di Gasperini.

Anche per questo, inizialmente in stand-by, i discorsi per il rinnovo del laterale turco potrebbero improvvisamente diventare un tema piuttosto rilevante nei prossimi mesi. Non è un caso – ad esempio – che diversi club in giro per l’Europa abbiano messo gli occhi sull’ex jolly del Lille, a cominciare dalla Juventus. 

Costretti ad adattare Kalulu come terzino destro, i bianconeri sono alla ricerca di un calciatore duttile, impiegabile sia come esterno basso di una difesa a quattro che come braccetto di una retroguardia a tre.

Calciomercato Roma, Celik pedina di scambio? Lo scenario

Ecco perché la ‘Vecchia Signora’ ha cominciato a scandagliare il terreno per capire i reali margini di manovra. In un ventaglio di soluzioni ancora tutto da esplorare, Comolli potrebbe decidere di bussare concretamente alla porta della Roma proprio per Celik.

Weston McKennie si avvicina al pallone
E chissà che i bianconeri – costretti a guardare con molta attenzione la situazione bilancio – non possano decidere di proporre ai giallorossi un calciatore al quale – salvo clamorosi colpi di scena – non dovrebbe essere rinnovato il contratto. Ci stiamo riferendo a Weston McKennie, profilo accostato in tempi e in modi diversi ai capitolini.

Una traccia sicuramente difficile ma tutt’altro che utopistica, fermo restando che la volontà della Roma è quella di puntare forte su un calciatore visto come un autorevole punto di riferimento per esperienza, capacità nel farsi trovare pronto e abnegazione.

