Il difensore giallorosso si sta confermando ad alti livelli, attirando l’interesse di diverse big, Juventus compresa

Al secondo gol consecutivo con la maglia dell’Italia, Gianluca Mancini è uno dei migliori difensori del campionato italiano. A suon di buone prestazioni, impreziosite anche da una duttilità tattica non indifferente, il 23 giallorosso si è conquistato la fiducia di tifosi e allenatori, compresi Gennaro Gattuso e Gian Piero Gasperini.

Calciomercato Roma, Juve su Mancini: lui ha già deciso (ANSA FOTO) – asromalive.it

Sotto contratto con la Roma fino al 30 giugno del 2027, il 29enne di Pontedera si trova benissimo nella Capitale e spera di vincere un altro trofeo nella capitale. La sua crescita costante, come è ovvio che sia, non sta passando inosservata e anche la Juventus si è messa sulle tracce dell’ex Atalanta.

Juve su Mancini, la Roma ha le idee chiare

A darne conto sul proprio account X è Attilio Malena. Secondo il giornalista, tuttavia, ad oggi ci sarebbero pochissimi margini per i bianconeri visto che la volontà del difensore e della dirigenza romanista è quella di continuare insieme.

  • 289 partite con la maglia della Roma
  • 19 gol e 12 assist in giallorosso
  • 17 presenze e 2 gol con l’Italia

Oltre ai calciatori in scadenza nel 2026, la situazione contrattuale di Mancio è già entrata nell’ordine del giorno di Frederic Massara. Lavori in corso, dunque, per il rinnovo contrattuale del calciatore.

