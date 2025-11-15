David alla Roma: la Juve ha chiuso

News di calciomercato molto interessante sulla squadra giallorossa e quella bianconera

Prosegue senza sosta la ricerca di rinforzi in attacco da parte della Roma. Nonostante Joshua Zirkzee resti in cima alla lista dei giallorossi, ma anche di Everton, Milan e West Ham, sarebbe a dir poco deleterio perdere di vista anche le altre piste. Lo sa benissimo Frederic Massara che, non a caso, martedì scorso ha incontrato a Trigoria l’agente di Yuri Alberto.

Delle varie piste offensive vi abbiamo già parlato nelle scorse ore, ma le indiscrezioni più recenti accostano ai giallorossi anche Jonathan David. Secondo ‘juvelive.it’, infatti, l’attaccante canadese piace sia alla Roma che al Milan, che hanno evidenziato lacune soprattutto nel ruolo di centravanti.

Milan e Roma su David: la posizione della Juventus

Prima con Tudor e poi con Spalletti, l’ex Lille è apparso spesso impacciato e fuori dagli schemi e per lui si è parlato anche di una possibile cessione a titolo definitivo, in Premier League, dove Newcastle e Tottenham continuano a stimarlo.

Ecco, cessione e plusvalenza: è questa l’unica strada che potrebbe percorrere Damien Comolli a gennaio. Secondo la testata bianconera, infatti, alla Continassa non prenderebbero in considerazione offerte di prestito con diritto di riscatto provenienti dalla Capitale o da Milano.