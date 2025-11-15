Scambio Milan-Zirkzee rifiutato: via libera Roma

Il club rossonero ha offerto un calciatore in cambio dell’olandese, ma il Manchester United ha rifiutato

Buone notizie per la Roma nella corsa a Joshua Zirkzee. L’attaccante olandese è ormai da tempo un nome caldo del calciomercato giallorosso, ma Frederic Massara non è sicuramente l’unico direttore sportivo che si è messo in moto dopo aver appreso della possibile partenza del 24enne attaccante.

Oltre a Everton, PSV, Juventus e West Ham, nelle ultime ore si sono intensificate le voci su un possibile ritorno di fiamma del Milan per l’ex Bologna, vicinissimo ai rossoneri prima che i suoi agenti accettassero la corte del Manchester United nell’estate del 2024.

Tramite alcuni intermediari, il club rossonero ha provato anche ad impostare una trattativa diversa dal prestito con diritto di riscatto, la formula preferita sia della Roma, sia dei Red Devils, che preferirebbero non perdere il controllo su Zirkzee. Per questo e anche per il mancato gradimento della contropartita tecnica offerta, sarebbe tramontata sul nascere l’ipotesi di uno scambio tra l’ex Bayern Monaco e Santiago Gimenez.