Calciomercato Roma, scambio in Serie A: c’è la firma dell’ex

Primo importante via libera all’operazione: non tornano più indietro sotto questo punto di vista

Nonostante una prima parte di stagione importante sotto tanti punti di vista, l’area tecnica della Roma è assolutamente consapevole degli importanti margini di miglioramento che ancora calamita l’organico giallorosso.

Un’assunzione di responsabilità che dovrebbe concretizzarsi in un mercato invernale e oculato in cui Massara andrà a caccia di occasioni importanti da capitalizzare. In Serie A – ad esempio – non sono poche le piste scandagliate con un certo interesse dai capitolini che, ad esempio, potrebbero decidere di imbastire delle trattative per rinforzare la mediana.

Si coniuga proprio in questo senso l’ultima indiscrezione rilanciata da “Repubblica” secondo cui non è escluso che la Roma – da mesi molto attenta all’evolversi della situazione Frendrup – possa decidere di inserire nella trattativa con il Genoa un calciatore richiesto a gran voce da mister De Rossi.

Calciomercato Roma, tentazione Frendrup: lo scambio accontenta tutti

Ci stiamo riferendo a Niccolò Pisilli che in questo primo scorcio stagionale ha faticato e non poco a ritagliarsi il proprio spazio con una certa continuità. Ragion per cui, una sua partenza non è affatto da escludere.

Se fino a pochi giorni fa l’ipotesi più probabile riguardava una sua uscita in prestito, occhio anche ad un suo eventuale addio a titolo definitivo. Sarebbe proprio questa la formula che più intrigherebbe la Roma nel caso in cui il Genoa dovesse effettivamente muovere passi concreti per il giovane centrocampista giallorosso.

Con una base cash da aggiungere al cartellino di Pisilli, i capitolini si metterebbero infatti nelle condizioni ideale per chiudere il cerchio per Frendrup e battere una concorrenza piuttosto folta che comprende tra le altre anche Napoli e Inter.