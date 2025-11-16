Friedkin sblocca la Roma: arriva al posto di Zirkzee

Continuano a rincorrersi le voci sul futuro dell’attaccante olandese, il sostituto è già stato trovato

Tra conferme e smentite, la Roma mantiene la rotta indirizzata verso Manchester per rinforzare il proprio attacco. Joshua Zirkzee, d’altronde, non fa nulla per nascondere la sua volontà di lasciare lo United, aperto anche alla cessione in prestito se, come sembra, l’infortunio di Sesko è meno grave del previsto.

Ormai da giorni, si parla dell’inserimento concreto da parte del Milan, ma il club rossonero non è l’unico potenziale competitor di Frederic Massara. Nonostante il pessimo percorso con i Red Devils, l’olandese ha un po’ di mercato anche in Premier League.

Oltre al West Ham, anche l’Everton dei Friedkin sta monitorando con attenzione la situazione dell’ex Bologna, ma secondo ‘sportsboom.com’ l’obiettivo principale per l’attacco sarebbe un altro: Ivan Toney. L’ex Brentford vuole tornare in Inghilterra per riconquistare la nazionale e non perdere il Mondiale.

I ‘Toffees’ lo hanno messo nel mirino e sono pronti a presentare un’offerta di prestito all’Al Ahil per battere la concorrenza del Tottenham e del West Ham. Toney al posto di Zirkzee: è questo lo scenario dipinto dai Friedkin che potrebbe favorire le altre pretendenti al 24enne, Roma compresa.