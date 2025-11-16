Pellegrini alla Juventus: mossa improvvisa di Spalletti

Il centrocampista della Roma è finito prepotentemente nel mirino dei bianconeri: ecco cosa sta succedendo

In un orizzonte ancora tutto da costruire, la Roma sta continuando a monitorare a fari spenti diverse piste con le quali rinforzare l’organico a disposizione di Gasperini. Il mercato di gennaio – sotto questo punto di vista – rappresenterà un autentico punto di non ritorno.

Tuttavia, a prendersi le luci della ribalta in questi giorni caratterizzati dalla pausa per le Nazionali sono anche le tante voci che riguardano alcuni calciatori giallorossi. Da Dybala, ad esempio, ma non solo. Un altro profilo mediaticamente rilevante è infatti quello di Lorenzo Pellegrini che dopo il gol messo a segno contro la Lazio sta continuando a fornire prestazioni di un certo tipo che non sono affatto passate inosservate.

Accostato negli ultimi giorni soprattutto all’Inter, quello del centrocampista della Roma potrebbe rappresentare un profilo credibile anche per la Juventus, a caccia di nuovi innesti con cui puntellare la zona nevralgica del campo.

Calciomercato Roma, incrocio Pellegrini-Juventus: ecco come stanno le cose

Visti i discorsi per il rinnovo di contratto con la Roma ormai in alto mare, Pellegrini ha cominciato a guardarsi intorno alla ricerca della soluzione più congeniale per il suo futuro. Sebbene non si siano materializzate novità concrete almeno a stretto giro di posta, la candidatura della ‘Vecchia Signora’ non va esclusa a priori in vista della prossima estate.

Del resto Spalletti è da tempo un grande estimatore di Pellegrini la cui qualità potrebbe elevare il bagaglio tecnico di una squadra al quale mancano calciatori in grado di fungere da raccordo tra il centrocampo e l’attacco.

Impiegabile sia come mezzala di un centrocampo a tre sia come trequartista alle spalle delle punte, l’ex Sassuolo rappresenterebbe una pedina sicuramente rilevante nello scacchiere dell’allenatore di Certaldo. Ipotesi – come detto – ma a cui è particolarmente difficile non prestare attenzioni.