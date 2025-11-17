Addio dopo sei mesi: colpo nerazzurro per la Roma

Il nuovo acquisto non ha convinto e il club giallorosso prova l’assalto durante il calciomercato di gennaio

Ormai praticamente archiviata la sosta per le Nazionali, la Roma è attesa dalla trasferta in casa della Cremonese al ritorno in Serie A. Prima in classifica insieme all’Inter, la squadra giallorossa guarda con estrema attenzione anche al calciomercato di gennaio per non fallire l’assalto alle zone alte della graduatoria.

Gian Piero Gasperini sta ottenendo il massimo con la rosa a disposizione e si aspetta almeno tre rinforzi dalle sessione invernale di mercato. Due attaccanti e un centrocampista sono le priorità individuate dal tecnico piemontese e comunicate a Frederic Massara.

Per quanto riguarda il reparto avanzato, oltre all’obiettivo principale, Joshua Zirkzee, la dirigenza giallorossa monitora anche altre potenziali occasioni. Secondo ‘tuttomercatoweb.com’, infatti, nella Capitale si sta monitorando anche la situazione di Nikola Krstovic, che ha decisamente deluso in questi primi mesi all’Atalanta. Già chiesto da Gasp in estate, l’ex Lecce è nei radar giallorossi al pari del compagno di squadra Scamacca.