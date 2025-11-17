Colpaccio Real per la Roma: Massara sgambetta il Milan

Filo diretto tra le Merengues e i giallorossi: la mossa che stravolge le carte in tavola

Il summit di mercato concretizzatosi a Trigoria nei giorni scorsi è servito a Gasperini e all’area tecnica per fare il punto della situazione e programmare le prossime mosse.

In un mosaico ancora tutto da costruire, è chiaro che la ricerca del nuovo attaccante inciderà e non poco sull’esito di una stagione che Soulé e compagni stanno interpretando in maniera veemente. In tal senso, non sono pochi i profili accostati in tempi e in modi diversi alla Roma. Oltre al “solito” Zirkzee, occhio all’ultima indiscrezione rilanciata con forza da Ekrem Konur.

Calciomercato Roma, occasione dal Real Madrid? Ecco come stanno le cose

Secondo quanto riferito, nel novero dei club interessati a Gonzalo García ci sarebbero anche Milan e Roma, pronti a capire eventuali margini di manovra qualora dovessero concretizzarsi i presupposti giusti.

In realtà non è la prima volta in cui ritorna in auge l’accostamento dell’attaccante del Real Madrid ai club di Serie A. Già nella scorsa estate c’era stato qualche timido abboccamento, non andato a buon fine per la volontà delle Merengues di puntare forte su un calciatore messosi in luce al Mondiale per Club.

A distanza di mesi, però, diverse cose sono cambiate. Lo scarso minutaggio riservato da Xabi Alonso a Garcia ne ha rimesso in discussione il futuro che, se non a gennaio, potrebbe comunque offrire sorprese invitanti in estate. Massara e Tare sono sul chi va là, tutt’altro che indifferenti alle ultime indiscrezioni: staremo a vedere i prossimi sviluppi.