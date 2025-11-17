Dal Milan alla Roma, ancora lui: ha già svuotato l’armadietto

Ennesima operazione di mercato che coinvolge la dirigenza giallorossa e quella rossonera

Ormai non c’è sessione di mercato in cui i sentieri di Milan e Roma non si intersechino tra loro. Concorrenti per i posti di alta classifica, giallorossi e rossoneri condividono stesse lacune nella rosa e, spesso, stesse strategie di calciomercato. Dopo il fallito scambio Dovbyk-Gimenez, Massara e Tare potrebbero di nuovo confrontarsi sul fronte attaccanti.

No, non stiamo parlando di Joshua Zirkzee. L’attaccante olandese è in uscita dal Manchester United ed è un obiettivo condiviso dei due club italiani, ma non solo. Anche Psv, Everton e West Ham sono sulle tracce dell’ex Bologna.

A proposito degli Hammers, a Londra nei giorni scorsi per far spazio a Zikrzee o chi per lui hanno deciso di sacrificare Niclas Fulkrug. Secondo Fabrizio Romano, l’attaccante tedesco è stato informato della volontà dei londinesi di cederlo subito e sarebbe stato offerto anche a milanesi e capitolini.