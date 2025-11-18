Mala tempora currunt: addio Roma, va da Guardiola

Incubo Manchester City per il calciomercato giallorosso e per Gian Piero Gasperini

Ancora una volta lui, di nuovo Pep Guardiola a rompere le uova nel paniere in casa Roma. Dopo aver bloccato l’arrivo di Echeverri in giallorosso la scorsa estate, l’allenatore spagnolo potrebbe nuovamente rivelarsi il peggior nemico per le ambizioni di calciomercato di Frederic Massara.

Sempre a caccia di nuovi talenti in giro per l’Europa, gli scout del Manchester City hanno messo nel mirino anche un calciatore in orbita romanista, consegnando relazioni a dir poco lusinghiere alla dirigenza dei Citizens.

Roma, Guardiola vuole El Mala

Secondo una fonte autorevole come ‘Sky Sports DE’, infatti, il City sta monitorando con grande attenzione i progressi di Said El Mala. Sotto contratto con il Colonia fino al 30 giugno del 2030, l’attaccante 19enne ha già esordito con la Germania e piace moltissimo anche alla Roma.

Bayern Monaco, Borussia Dortmund e, soprattutto, Manchester City rischiano tuttavia di rovinare i piani giallorossi, con il prezzo del calciatore che è già schizzato a 40 milioni di euro. “Mala tempora currunt”, dicevano i latini quando all’orizzonte si stagliavano tempi bui e duri.