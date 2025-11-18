Salta lo scambio con De Rossi: affare chiuso con la Roma

L’intreccio di calciomercato con l’ex allenatore giallorosso sta suscitando parecchio clamore

Approdato sulla panchina del Genoa prima della sosta, Daniele De Rossi ha esordito con un pareggio per 2-2 contro la Fiorentina. Un primo passo verso la salvezza che, tuttavia, resterà un obiettiva difficile senza un calciomercato di gennaio abbastanza importante.

In tal senso, si parla ormai da giorni anche di possibili intrecci con la Roma, dove giocano molti ex calciatori di DDR particolarmente apprezzati dal tecnico romano. In particolare si è parlato di un possibile scambio di prestiti tra Niccolò Pisilli e Morten Frendrup, che piace molto anche all’Inter.

Niente Frendrup-Pisilli, hanno scelto un altro scambio

Contestualmente si è parlato anche di un possibile scambio con il Bologna per Fabbian, mentre sul fronte Tommaso Baldanzi si parla di un passaggio al Verona per Giovane o Cissé, attualmente in prestito al Catanzaro. In attesa di future evoluzioni, abbiamo chiesto ai nostri lettori quale tra questi quattro scambi farebbero a gennaio.

Ebbene, l’opzione più votata è stata Baldanzi-Giovane con un 42% delle preferenze. L’opzione meno gradita è stata quella con Fabbian, che ha raccolto solamente l’11% dei consensi.