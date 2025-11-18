Zirkzee ha detto sì: ecco perché ha scelto la Roma

L’attaccante olandese ha preso una decisione, come procede la trattativa con lo United

È passato più di un mese da quando vi abbiamo raccontato dell’interesse concreto della Roma per Joshua Zirkzee. Da quel lontano 7 ottobre, di settimana in settimana continuano ad emergere nuovi dettagli sulla pista olandese per l’attacco giallorosso.

Stanco di non giocare praticamente mai, nonostante la grande opportunità rappresentata dall’infortunio di Benjamin Sesko, meno grave del previsto, l’ex giocatore del Bologna ha già deciso di lasciare il Manchester United per rilanciare la sua carriera in vista del Mondiale.

Zirkzee ha scelto la Roma: ecco perché

Seguito anche da Everton, Milan, PSV e West Ham, il 24enne secondo il ‘Corriere dello Sport’ avrebbe tuttavia scelto la Capitale come sua meta preferenziale, ma perché?

nella Roma potrebbe diventare presto titolare di un attacco con le polveri bagnate

Gasperini è un allenatore che può valorizzare al maglio le sue caratteristiche tecnico-tattiche

Gasp lo corteggia già dai tempi dell’Atalanta

la Serie A è il campionato che ha esaltato meglio le sue doti

la partecipazione alle coppe europee può essere una vetrina importante per riconquistare la Nazionale

E il Manchester United? I Red Devils sarebbero ben lieti di non dare il calciatore ad un’altra squadra di Premier League, ma non volendo perdere il controllo sul calciatore vorrebbe darlo solo in prestito secco, mentre Frederic Massara vorrebbe inserire almeno un diritto o addirittura un obbligo di riscatto.