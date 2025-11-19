Dimissioni Conte prima della Roma: i giochi sono chiusi

In casa Napoli continuano a tenere banco le voci sul futuro del tecnico salentino

La sconfitta contro il Bologna ha reso molto movimentata la sosta del campionato per il Napoli. La decisione di far allenare la squadra a Stellini fino a lunedì ha alimentato le voci su un possibile addio di Antonio Conte, con tante indiscrezioni su esonero o dimissioni.

Che qualcosa si sia rotto tra il tecnico del quarto scudetto e lo spogliatoio è apparso chiaro anche dalle dichiarazioni pubbliche dell’ex Ct azzurro, che ha detto di non aver alcuna intenzione di accompagnare un morto fino a fine stagione.

Parole pesanti, che sono state chiarite anche in un recente vertice con Aurelio De Laurentiis. A non credere ad una permanenza serena fino al termine della stagione sono soprattutto i bookmakers. Su Sisal, la giocata esonero/dimissioni di Conte viene bancata a 5, mentre la quota scende addirittura a 2 sulla SNAI. Segnali non certo distensivi a due settimane dalla scontro diretto in casa della Roma.