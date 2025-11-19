Scambio con la Roma e addio Inter: ha stregato la Serie A

Nerazzurri e giallorossi non condividono solamente il primo posto in classifica: le ultime di mercato

Dopo aver raggiunto la vetta della classifica a braccetto prima della sosta per il campionato, Roma e Inter nel weekend torneranno in campo in Serie A rispettivamente contro la Cremonese e contro il Milan per difendere il proprio primato.

Con il mese di dicembre ormai alle porte, tuttavia, a tenere banco in casa nerazzurra e giallorossa sono anche le strategie del calciomercato di gennaio. Sia ad Appiano che a Trigoria c’è bisogno di puntellare la rosa con due o tre elementi, ma Ausilio e Massara scandagliano il mercato anche più a lunga gittata.

In tal senso, un nome che piace parecchio ad entrambi i club è quello di Giovane. Preso a parametro zero dal Verona, alla sua prima stagione in Serie A l’ex Corinthians ha stregato osservatori e addetti ai lavori e il suo nuovo agente ha già avuto colloqui con Atalanta, Inter, Milan, Napoli e Roma.

In ottimi rapporti con gli scaligeri, la dirigenza capitolina vorrebbe provare ad anticipare la concorrenza offrendo il prestito di Tommaso Baldanzi agli scaligeri che, dal canto loro, valutano il ragazzo non meno di 18-20 milioni di euro. Lavori in corso con la sfida che sembra destinata ad accendersi soprattutto sull’asse Milano-Roma.