Infortunio al ginocchio, si è operato, UFFICIALE: salta la Roma

Lesione grave e intervento chirurgico a pochi giorni dal ritorno della Serie A: salta la sfida con i giallorossi

La Roma e tutte le altre squadre di Serie A sono pronte a tornare in campo dopo la sosta per le nazionali. In attesa di riabbracciare totalmente in gruppo Paulo Dybala e Leon Bailey, Gian Piero Gasperini ha riabbracciato Angelino ed Evan Ferguson.

L’incubo infortuni non riguarda, tuttavia, solamente la squadra giallorossa e nelle ultime ore una delle prossime avversarie dei giallorossi ha annunciato un’assenza abbastanza lunga, per un infortunio al ginocchio.

“Zé Pedro è stato sottoposto ad un intervento chirurgico di meniscectomia artroscopica selettiva del menisco esterno del ginocchio sinistro”, recita il bollettino medico del Cagliari, che affronterà la Roma il 7 dicembre.