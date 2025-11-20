Zirkzee alla Roma: la cifra è crollata

L’attaccante olandese resta un nome molto caldo per il calciomercato giallorosso

Nonostante le ultime indiscrezioni parlano di divergenze sulle commissioni e sulla formula del diritto di riscatto, la pista che conduce a Joshua Zirkzee non è affatto crollata in casa Roma, anche perché l’attaccante olandese ha dato totale apertura al trasferimento nella Capitale.

Il 24enne del Manchester United resta il nome che mette d’accordo tutti a Trigoria anche, se, come è giusto che sia, Frederic Massara e il suo staff continuano a tenere in vita anche le soluzioni alternative all’ex Bologna (Tel, Yuri Alberto, Kalimuendo e non solo).

Chi crede ancora fortemente al trasferimento di Zirkzee alla Roma sono i bookmakers. Le quote, ad esempio, sono crollate su Sisal, dove l’approdo in giallorosso dell’olandese entro il 2 febbraio del 2026 viene bancato 2,50 volte la posta. Una quota abbastanza bassa, che testimonia la fiducia degli allibratori sul buon esisto della trattativa.