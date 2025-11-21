Blitz della Roma a sorpresa: doppia chiusura Inter

L’inserimento di Massara lascia tutti di stucco: la posizione dei nerazzurri e gli ultimi risvolti

Consapevole dell’importanza di una sessione estiva di calciomercato sostanzialmente decisiva, la Roma sta lavorando a fari spenti su diverse tracce di mercato. La campagna invernale, sotto questo punto di vista, potrebbe schiudere interessanti chances da capitalizzare.

Resta invece da contestualizzare nell’alveo delle ipotesi l’ultima indiscrezione lanciata da Gianluigi Longari secondo qui anche la Roma nei mesi scorsi si sarebbe fatta avanti per Luis Henrique.

Protagonista di una prima parte di stagione in sordina con la maglia dell’Inter, il brasiliano ex Marsiglia aveva incassato il gradimento convinto dei giallorossi che hanno provato a sondare il terreno per capire i margini di manovra.

Calciomercato Roma, interesse per Luis Henrique: ecco come stanno le cose

Prima di affondare il colpo in maniera decisa per Wesley – dunque – anche Massara si era iscritto alla corsa per il classe 2001 nativo di João Pessoa.

Alla fine, però, a spuntarla è stata l’Inter che, nonostante le difficoltà emerse nel primo scampolo di stagione, non vuole privarsi di un calciatore per il quale ha comunque sborsato quasi 23 milioni più bonus.

A distanza di settimane, dunque, non è affatto cambiata la posizione di Marotta e dell’area tecnica nerazzurra intenzionata a dare fiducia a Luis Henrique dal quale però lo stesso Chivu si aspetta risposte immediatamente di un certo tipo. La Roma è stata avvisata.