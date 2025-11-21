Osannato in patria, arriva al posto di Zirkzee: colpo di coda Friedkin

Il filo diretto non passa affatto inosservato e coinvolge direttamente anche le mosse della Roma: lo scenario

Il reparto che continua ad essere oggetto d’osservazione in casa Roma è sicuramente l’attacco. Con Dovbyk e Ferguson che stentano a far decollare il proprio contributo in termini realizzativi, l’area tecnica giallorossa si sta guardando intorno alla ricerca della soluzione più congeniale per accontentare le richieste di Gasperini.

Sotto questo punto di vista non sono poche le strade battute dai capitolini, una delle quali porta direttamente a Joshua Zirkzee. Protagonista di una prima parte di stagione in ombra soprattutto a causa dell’irrisorio minutaggio, l’olandese potrebbe decidere di chiudere anzitempo la sua avventura con la maglia dello United.

In realtà, ad essere cambiata rispetto a qualche settimana fa non è solo la volontà del ragazzo – disposto a valutare soluzioni alternative per rimettersi in gioco – ma anche la posizione dei Red Devils che potrebbero aprire alla formula del prestito.

Calciomercato Roma, Zirkzee e non solo: maxi intreccio con l’Everton

Condizioni che – come prevedibili – intrigano non solo la Roma ma anche altri club come l’Everton. Desiderosi di puntellare un reparto che sta faticando e non poco in questa prima parte di stagione, i Toffees stanno effettivamente valutando diverse ipotesi.

Come riferito da Team Talk, un altro nome che intrigherebbe e non poco la compagine di Liverpool sarebbe infatti quello di Troy Parrott, gioiello dell’Az Alkmaar e autorevole protagonista con la maglia della sua Nazionale nelle gare di Qualificazioni ai prossimi Mondiali.

Pronta a farsi largo tra una concorrenza che annovera anche Leeds, Crystal Palace e Wolves, l’area tecnica dell’Everton potrebbe dunque virare con decisione su Parrott qualora ne ravvisasse i giusti spiragli. Il che, se confermato, ritaglierebbe interessanti spiragli di manovra per la Roma sul fronte Zirkzee: staremo a vedere cosa succederà.