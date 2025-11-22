Dybala lascia la Roma? Svelato il nuovo club e il numero di maglia

L’argentino caracolla le mosse di mercato giallorosse: l’indiscrezione non passa affatto inosservata

Uno dei temi che in casa Roma sta calamitando le maggiori attenzioni mediatiche è quello riguardante il futuro di Paulo Dybala. Legato ai giallorossi da un contratto in scadenza nel 2026, l’argentino si sta guardando intorno alla ricerca della soluzione più congeniale per il suo futuro.

Sulla via del recupero dopo il problema al bicipite femorale, la ‘Joya’ non ha ancora sciolto le riserve. Sebbene l’ipotesi che il numero 21 prolunghi la sua esperienza all’ombra del Colosseo non sia tramontata, la sensazione è che le parti non stiano accelerando nella fase operativa della trattativa.

Il che, unito alle ultime indiscrezioni che trapelano dall’Argentina, pone non pochi interrogativi sulle prossime mosse dell’ex Palermo. Anzi, secondo quanto riferito da Tyc Sports, diversi mattoncini sarebbero già stati messi nell’individuazione della prossima squadra di Dybala.

Calciomercato Roma, dall’Argentina: il Boca fa sul serio per Dybala

Facendo il punto della situazione sugli spifferi legati al fuoriclasse della Roma, Pavoni e Iribarren hanno infatti rincarato la dose, svelando come la squadra più avanti a trovare l’accordo con l’attaccante argentino sia il Boca Juniors.

A gennaio o molto più verosimilmente a giugno, gli Xeneizes sarebbero pronti a far saltare il banco giocandosi tutte le loro carte per convincere Dybala a sposare il proprio progetto.

Che quello del Boca non sia soltanto un tentativo aleatorio ma un blitz che si vuole effettivamente mandare in porto sta nel fatto che il club argentino avrebbe già pronta la maglia numero 20 per Dybala. Staremo a vedere cosa succederà.