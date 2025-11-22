Nuovo bomber Roma, arriva l’annuncio a sorpresa

Svolta improvvisa per il calciomercato giallorosso in vista di gennaio

In attesa di tornare in campo dopo la sosta per le Nazionali, la Roma continua a lavorare anche sul fronte del calciomercato, nella speranza di riuscire a regalare a Gian Piero Gasperini i rinforzi necessari per implementare la rosa in maniera competitiva.

Iniziata già in estate, la caccia all’ala sinistra e all’attaccante centrale non è mai terminata e sono tanti i profili seguiti da Frederic Massara e il suo staff. In attesa di buone notizie dall’Inghilterra sul fronte Joshua Zirkzee e Mathys Tel, il ds giallorosso guarda anche verso altri paesi, non solo europei.

Nei giorni scorsi vi abbiamo ragguagliato sulla pista che conduce in Brasile e più precisamente a San Paolo, dove Yuri Alberto continua a segnare con la maglia del Coritnhians. Dopo la doppietta di ieri nel derby contro il San Paolo, l’attaccante 24enne ha fatto chiarezza sul suo futuro ad ‘As’:

“Il mio sogno più grande è tornare in Europa, anche se sono felice pure qui vista la nostra situazione attuale e l’obiettivo di conquistare titoli. Però, sogno di tornare a giocare in Europa”.

“Quando sono andato allo Zenit è stata una buona idea per entrare nel Vecchio Continente, ma quello che è successo in Russia ha messo fine al mio sogno. È stato speciale giocare in Europa League contro il Betis e il mio desiderio più grande è tornare e, se Dio vuole, giocare la Champions League“.