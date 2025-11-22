Soldi e scambio con la Roma: l’Inter non molla Koné | ASRL

La dirigenza nerazzurra non molla il centrocampista francese e prepara l’offerta già a gennaio

Manu Koné all’Inter già a gennaio. È questa l’ultima indiscrezione proveniente da Milano in merito alle manovre invernali nerazzurre. Dopo l’assalto fallito la scorsa estate, Ausilio e Marotta proveranno di nuovo ad accontentare Chivu, che ha individuato nel francese il centrocampista ideale per le sue idee tecnico-tattiche.

La Roma, dal canto suo, non ha alcuna intenzione di concedere sconti, men che meno a metà stagione, e la valutazione del giocatore resta di almeno 60 milioni di euro. Una cifra che i nerazzurri proveranno ad abbattere inserendo nella trattativa una contropartita tecnica.

Scambio e soldi per Koné: la Roma ha già deciso

Secondo le informazioni in possesso di Asromalive.it, i principali indiziati sono Davide Frattesi e Luis Henrique. Una proposta che, tuttavia, non scalfirebbe troppo il muro dei giallorossi, che a gennaio perderanno anche El Aynaoui per la Coppa d’Africa.

In caso di cessione, la dirigenza capitolina preferirebbe tempistiche e squadre diverse. A meno di offerte davvero irrinunciabili, Frederic Massara vuole rinviare ogni discorso alla prossima estate, privilegiano magari una cessione all’estero, dove il PSG e diversi club inglesi hanno già chiesto informazioni.