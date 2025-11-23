Castro al posto di Zirkzee: lo ‘scambio’ sblocca la Roma

La scelta di puntare sull’attaccante del Bologna indirizza anche i giallorossi: il piano è servito

Uno sguardo rivolto ad una classifica che ha assunto una conformazione piuttosto invitante, un’occhiata rivolta anche ai nuovi possibili orizzonti in sede di calciomercato. Un intreccio – come noto – che sta continuando a tenere banco in casa Roma che si presenterà alla prossima sessione di calciomercato con le idee chiare su come rinforzare l’organico.

Che l’attacco sia il principale magnete delle attenzioni di Massara non è certo un mistero; che tra i principali obiettivi giallorossi per rinforzare l’attacco ci sia (anche) Zirkzee, neanche. Incassata la disponibilità di massima dell’olandese a cambiare aria, la Roma sta lavorando ai fianchi dello United per riuscire ad intavolare la trattativa alle migliori condizioni possibili.

La formula più congeniale per la Roma – come noto – sarebbe quella legata ad un prestito con diritto di riscatto: modalità sulla quale le parti hanno avuto dei contatti esplorativi per capire il da farsi con l’auspicio di riaggiornarsi.

Calciomercato Roma, l’Everton vira su Castro: via libera per Zirkzee?

Tra i club interessati a Zirkzee – però – impossibile non menzionare anche l’Everton che sta tenendo calde diverse piste per evitare di farsi trovare impreparato. Chiamati a rinforzare un attacco che – Ndiaye a parte – sta faticando a fornire risposte concrete – i Toffees potrebbero ritornare a bussare in Serie A.

A tal proposito, secondo quanto riferito da Team Talk, il club di Liverpool avrebbe inserito nei propri dossier anche Santiago Castro, attaccante del Bologna già nella lista dell’Everton prima dell’affondo decisivo per Barry per il quale sono stati sborsati 27 milioni di sterline.

Proprio il rendimento altalenante del classe 2002, unito alle prestazioni discontinue di Beto, avrebbero dunque convinto i Friedkin a regalare a Moyes un altro attaccante.

Profilo mai uscito dai radar dell’Everton, Castro potrebbe quindi rappresentare un’occasione per certi aspetti invitante, fermo restando che il Bologna non ha alcuna intenzione di fare sconti e chiede almeno 40 milioni per lasciar partire il suo attaccante.