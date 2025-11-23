Via libera Zirkzee: la Roma non aspettava altro

Il cerchio si stringe attorno al futuro dell’attaccante dello United: l’assist è assolutamente invitante

Dopo essersi ripresa momentaneamente la vetta solitaria della classifica grazie al 3-1 rifilato alla Cremonese, la Roma non ha alcuna intenzione di fermarsi. Con il morale al mille per questa prima metà di stagione particolarmente positiva, i giallorossi possono approcciare alla sessione invernale di calciomercato con molte certezze.

Sbloccatosi dopo settimane complicate, Evan Ferguson ha finalmente risposto presente mettendo il suo sigillo allo Zini. Tuttavia, nelle prossime settimane l’acquisto di un altro bomber calamiterà in maniera probabilmente decisiva le mosse di mercato di Massara.

In orbita Roma, ad esempio, continua ad orbitare in modo sempre più convincente Joshua Zirkzee finito al centro di un vero e proprio valzer internazionale.

Calciomercato Roma, l’Everton non affonda per Zirkzee

Nel mirino di diversi club di Premier League vista la sostanziale apertura dello United alla formula del prestito, l’ex Bologna era finito nel mirino anche dell’Everton. Tuttavia, secondo quanto riferito da Keith Wyness, attuale consulente finanziario ed ex dirigente dei Toffees dal 2004 al 2009, la compagine di Liverpool non avrebbe messo l’olandese in cima alla lista delle sue priorità.

Intervenuto nel corso del podcast Inside Track di Football Insider, Wyness ha infatti chiosato: “Non vedo probabile l’ipotesi che Zirkzee vada all’Everton: è tra i primi tre-quattro nomi nella lista dei candidati, ma non credo che rappresenti alla fine la soluzione definitiva. Ritengo che ci siano altri profili prima di lui”.

Le prossime settimane – neanche a dirlo – saranno assolutamente decisive in un senso o nell’altro: non sono affatto esclusi colpi di scena.