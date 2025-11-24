Dalla Juve alla Roma: 8 milioni e firma immediata

Si scalda l’asse di mercato tra Torino e la Capitale in vista delle prossime sessioni di calciomercato

Prima in classifica con due punti di vantaggio su Milan e Napoli, la Roma tra giovedì e domenica avrà due sfide molto importanti contro Midtjylland e partenopei, che diranno molto sulle ambizioni europee e scudetto dei giallorossi. Come si sa, l’appetito vien mangiando, e per continuare a sedersi al tavolo dei big, ci sarà bisogno anche di un calciomercato invernale di livello.

Anche se Evan Ferguson si è sbloccato contro la Cremonese, il reparto avanzato resta una delle priorità di Frederic Massara che, tuttavia, resta attivo anche su altri fronti. La caccia a giovani prospetti coinvolge, infatti, un po’ tutti i settori del campo, anche perché tra partenze per la Coppa d’Africa e infortuni la soglia di attenzione deve rimanere sempre elevata.

In tal senso, vanno lette anche le ultime indiscrezioni di mercato riguardanti la difesa. Secondo Rudy Galetti, la Roma avrebbe messo nel mirino Mertcan Ayhan. Difensore turco con passaporto tedesco, il 19enne viene valutato 8 milioni di euro dallo Schalke 04 e secondo Galetti piace anche a Galatasaray e Friburgo.

11 presenze in prima squadra

8 gol e 3 assist in 30 presenze con l’Under 19

contratto fino al 30 giugno 2028 con opzione annuale

Stando alle informazioni in nostro possesso, in Italia il profilo del ragazzo è molto apprezzato anche dagli algoritmi di Damien Comolli, che va a caccia di rinforzi difensivi per la Juventus, nel breve e nel lungo periodo.