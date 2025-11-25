Addio rossonero dopo sei mesi: c’è la Roma

Ritorno di fiamma e novità molto interessanti sul calciomercato giallorosso di gennaio

Come spesso accade, in prossimità della finestra invernale di calciomercato si fanno anche dei resoconti dettagliati sugli acquisti estivi, tirando le somme su chi non ha deluso le aspettative e su chi invece non ha giustificato le spese estive. Un discorso che vale a tutte le latitudini, ovviamente, e non solo a Roma.

In casa giallorossa, eccezion fatta per i portieri, i nuovi arrivi che hanno avute minori possibilità di mettersi in mostra sono senza dubbio Konstantinos Tsimikas e Daniele Ghilardi, ma il reparto che necessita di maggiori interventi resta l’attacco.

Ormai da settimane vi raccontiamo di come Joshua Zirkzee sia in cima alla lista di Frederic Massara e Gian Piero Gasperini, ma l’attaccante olandese non è l’unico nome presente sul taccuino. Dalla Francia, ad esempio, giungono indiscrezioni in merito ad un potenziale ritorno di fiamma per un obiettivo di vecchia data.

Secondo l’autorevole L’Equipe, infatti, la dirigenza giallorossa sarebbe ancora sulle tracce di Breel Embolo. Nonostante sia arrivato al Rennes solamente l’ultimo giorno dello scorso mercato estivo, il club rossonero potrebbe prendere in considerazione una cessione del nazionale svizzero già a gennaio.