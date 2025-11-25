Bye bye Roma: va allo United al posto di Zirkzee

Potenziale svolta di calciomercato per l’attaccante olandese già a gennaio
Titolare per la prima volta ieri sera contro l’Everton, Joshua Zirkzee, per diretta ammissione di Ruben Amorim, resta comunque in uscita dal Manchester United a gennaio. L’attaccante olandese resta un nome caldo in ottica Roma, ma complice l’infortunio di Sesko e le partenze per la Coppa d’Africa, i Red Devils hanno bisogno di un sostituto prima di lasciar partire il 24enne.
Nell’ambito di questa ricerca, le strade di giallorossi e rossoneri potrebbero intrecciarsi nel corso del calciomercato di gennaio, in un doppio intreccio tra bomber destinato a scaldare l’asse anglo-italiano.
Secondo Paddy Keogh, infatti, uno degli obiettivi principali della dirigenza inglese sarebbe Franculino. Secondo il giornalista, molto vicino alle vicende Red Devils, gli scout inglesi avrebbero monitorato in più di un’occasione il 21enne della Guinea-Bissau con passaporto portoghese.
Obiettivo di vecchia data anche della Roma, Franculino sfiderà proprio i giallorossi giovedì in Europa League.