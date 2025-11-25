Inter e Roma avvisate: Chiesa ha scelto dove giocare

L’ala italiana è di nuovo finita al centro delle indiscrezioni di calciomercato

Federico Chiesa alla Roma, Chiesa al centro del villaggio. Di nuovo. Le ultime indiscrezioni provenienti dall’Inghilterra hanno rilanciato l’interesse dei giallorossi nei confronti dell’ex Juventus, accostato anche a Inter e Milan dalle stesse notizie.

Ma cosa c’è di vero? Nonostante non sia ancora mai partito titolare in Premier League, l’obiettivo primario di Chiesa resta la permanenza al Liverpool che, dal canto suo, a gennaio perderà Momo Salah per la Coppa d’Africa.

13 presenze stagionali

9 presenze, 2 gol e 1 assist in Premier League

2 presenze e 2 assist in Carabao Cup

2 presenze in Champions League

In crisi nera di risultati, i Reds sono molto attivi sul mercato e non è escluso che possano preferire di puntare su nuovi acquisti, piuttosto che lanciare Chiesa come titolare inamovibile a partire da gennaio. L’ex Fiorentina spera di riuscire a conquistarsi la fiducia di allenatore e club in questo mese e di poter diventare una pedina importante per il Liverpool almeno fino al termine della stagione.