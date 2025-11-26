L’ex giallorosso lo manda alla Roma: rinnovo saltato | ASRL

Da capitano a riserva, il centrocampista è in scadenza di contratto a giugno 2026

Con le partenze di Evan Ndicka e Neil El-Aynaoui per la Coppa d’Africa, la Roma a gennaio non dovrà limitarsi solo a rinforzare l’attacco, ma anche rimanere vigile per cogliere potenziali occasioni in difesa e a centrocampo. Grande attenzione verrà riposta su calciatori scontenti o in scadenza di contratto a giugno 2026.

Ancora sotto la lente d’ingrandimento del fairplay finanziario, la dirigenza giallorossa non avrà a disposizione grandi risorse per regalare a Gian Piero Gasperini i due o tre rinforzi necessari per continuare a sognare in grande.

Per quanto riguarda le occasioni in mediana, durante la diretta del 26 novembre sul canale twitch di Asromalive.it, Angelo Papi ha parlato di un ritorno di fiamma per un obiettivo di vecchia data: Dan Neil. “Non sto dicendo che la Roma prenderà lui, ma posso confermarvi che è uno degli obiettivi della Roma e che lui può partire perché non gioca praticamente mai”.

200 presenze in prima squadra con il Sunderland

12 gol e 20 assist

2 presenze stagionali in Premier League e 1 in Carabao Cup

Capitano e grande protagonista del ritorno in Premier League del Sunderland, il 23enne è in scadenza di contratto il 30 giugno del 2026 e ad oggi Florent Ghisolfi non ha ancora avviato le trattative per un rinnovo. Quinta scelta di Le Bris, Neil è pronto a cambiare aria dopo 15 anni ai Black Cats tra giovanili e prima squadra e può partire a cifre molto contenute in caso di mancato prolungamento.