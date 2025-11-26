Roma accerchiata: tre big italiane su Koné

Il centrocampista francese sta disputando un grande campionato, conquistando consensi sul calciomercato

Fedelissimo di Gian Piero Gasperini, Manu Koné non ha saltato sin qui nemmeno un minuto in Serie A. Il centrocampista 24enne è fondamentale per l’equilibrio tecnico-tattico della Roma, che ha fatto tremendamente fatica quando gli è stato concesso un po’ di riposo in Europa League.

Apprezzato molto anche in patria dopo le recenti prestazioni con la maglia della Francia, Koné nelle ultime settimane è finito nel mirino del PSG, unico club che potrebbe avvicinarsi alle richieste giallorosse (60 milioni in su). Di recente si è parlato anche di un ritorno di fiamma dell’Inter per gennaio.

La dirigenza giallorossa, tuttavia, non è disposta a cedere il ragazzo il prossimo inverno e men che meno a farlo concedendo sconti o accettando potenziali contropartite tecniche. I nerazzurri, tra l’altro, non sono l’unico club italiano interessato al calciatore.

Secondo Ekrem Konur, infatti, anche Juventus e Napoli sono sulle tracce del giocatore. Anche per loro, tuttavia, ogni discorso va rimandato alla prossima estate, quando, tra le altre cose, non è affatto scontata una partenza di Koné, soprattutto qualora la Roma dovesse raggiungere l’obiettivo Champions League.