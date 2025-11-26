Zirkzee alla Roma a gennaio: la sentenza di David Ornstein

Il noto giornalista inglese ha fatto il punto sull’attaccante olandese del Manchester United

Finito nel mirino della critica e degli opinionisti dopo la deludente prestazione contro l’Everton, Joshua Zirkzee ha fallito la sua prima opportunità da titolare in stagione, regalatagli dopo l’infortunio di Benjamin Sesko.

Seguito dalla Roma ormai da diverse settimane, l’ex giocatore del Bologna vuole cambiare aria a gennaio per accumulare un maggior minutaggio in vista del Mondiale del 2026. La squadra giallorossa non è tuttavia l’unica che sta monitorando la situazione del 24enne.

Durante il suo intervento a NBC Sports, uno dei giornalisti inglesi più autorevoli, David Ornstein, ha fornito un aggiornamento non proprio incoraggiante per i tifosi romanisti: “Innanzitutto, c’è ancora molto tempo prima che apra il calciomercato di gennaio e non si può ancora dire nulla con certezza”.

“Non ci sono notizie concrete e non c’è ancora nulla di definito. Penso che il West Ham abbia manifestato il proprio interesse nei confronti di Zirkzee. In Italia alcune indiscrezioni parlano anche della Roma, ma da quello che so non è proprio così”. Una versione dei fatti, divergente da quella riportata da Romano e Moretto e anche dalle informazioni in nostro possesso.