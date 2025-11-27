David alla Roma con lo scambio: la Juve ha già chiuso

Incredibile indiscrezione di calciomercato che arriva direttamente da Torino: il punto sull’attacco

Tornato al gol martedì sera in casa del Bodo, Jonathan David ha interrotto un digiuno che durava addirittura dalla prima giornata di Serie A. Arrivato a parametro zero in estate, l’attaccante canadese ha sin qui deluso le aspettative bianconere e già si parla di un possibile addio a gennaio.

In Inghilterra hanno rilanciato l’interesse di Newcastle. Tottenham e West Ham per il giocatore, ma i colleghi di juvelive.it hanno posizionato l’ex Lille anche in orbita Roma. I giallorossi, come è noto, hanno bisogno di rinforzi in attacco e sono molto attivi sul calciomercato di gennaio.

Scambio David-Dovbyk: la Juve ha deciso

Secondo la testata giornalistica specializzata sul mondo juventino, a gennaio tramite alcuni intermediari Frederic Massara potrebbe provare ad intavolare uno scambio di prestiti tra David e Artem Dovbyk, fermo ai box per una lesione muscolare fino a metà dicembre.

Affare in chiusura, dunque? Niente affatto, perché né Comolli, né Spalletti sembrano interessati ad uno scambio di prestiti con l’attaccante ucraino. In caso di cessione, i bianconeri vorrebbero puntare ad una plusvalenza immediata non avendo speso nulla per il cartellino del giocatore.