Lascia la Roma, ma non la Serie A: addio dopo sei mesi

Non solo calciomercato in entrata per la squadra giallorossa, le ultime su una potenziale cessione

Attesa dal difficile scontro diretto contro il Napoli domenica sera, la Roma si gode il primo posto in classifica, con la consapevolezza che per trasformare voli pindarici in reali ambizioni scudetto ci sarà bisogno di un restyling mirato nel corso del calciomercato di gennaio.

In entrata, la maggior parte delle indiscrezioni riguardano l’attacco, con i nomi di Franculino e di Zirkzee che non passano assolutamente di moda. Per operare bene in entrata, tuttavia, c’è anche bisogno di operare con intelligenza in uscita.

Artem Dovbyk, Tommaso Baldanzi, Niccolò Pisilli sono solo alcuni dei nomi per cui la dirigenza giallorossa è pronta a prendere in considerazione offerte invernali, ma nelle ultime ore c’è un altro calciatore che è emerso come potenziale partente.

Secondo Nicolò Schira, infatti, Daniele Ghilardi potrebbe cambiare aria per cercare un minutaggio maggiore, rimanendo tuttavia in Serie A. Sul proprio account X, il giornalista ha parlato di un interessamento di Atalanta e Torino per gennaio.

In linea di principio, una cessione in prestito potrebbe far bene anche alla Roma per non svalutare troppo il cartellino del ragazzo, ma vista la partenza di Evan Ndicka per la Coppa d’Africa, servirebbe almeno un altro innesto in difesa.