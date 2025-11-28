Addio Roma, l’annuncio del presidente su Dybala

In scadenza a giugno 2026, la Joya è sempre al centro di numerose indiscrezioni di calciomercato

Titolare a sorpresa nella sfida di Europa League contro il Midtjylland, Paulo Dybala spera di concedersi il bis anche nello scontro diretto contro il Napoli, anche se Gian Piero Gasperini potrà contare su un’abbondanza in attacco visto che riavrà a disposizione anche Tommaso Baldanzi, non presente nella lista UEFA.

In scadenza di contratto il 30 giugno del 2026, la Joya non ha ancora ricevuto chiamate dalla Roma per il rinnovo e diversi club, europei e non, stanno monitorando con attenzione la situazione dell’attaccante argentino.

Sogno di mercato del Boca Juniors, Dybala è stato accostato anche all’Inter Miami di Messi, ma nelle ultime ore Record ha parlato di un possibile ritorno di fiamma da parte del Benfica, allenato da un grande estimatore del 21 giallorosso come José Mourinho.

A fare chiarezza ai cronisti presenti all’aeroporto prima della trasferta a Madeira, il presidente degli encarnados, Manuel Rui Costa ha tuonato: “Dovreste chiedere novità al giornalista che ha dato questa notizia perché non c’è assolutamente nulla di vero”.

L’elevato ingaggio dell’ex Juve come raccontato nelle scorse settimane anche dalla nostra redazione ha sin da subito rappresentato un ostacolo ad un’eventuale trattativa con le Aguias.