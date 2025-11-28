Toccata e fuga a Roma: incrocio rossonero per la svolta

I giallorossi non sono soli nella corsa al calciatore: scenario a sorpresa, tutti gli aggiornamenti

Tra i diversi spunti che l’ultima gara di Europa League ha offerto agli uomini di Gasperini, l’occasione di guardare da vicino un obiettivo concreto di mercato della Roma non può essere di certo trascurato.

Come noto, i giallorossi hanno infatti messo gli occhi ormai da tempo su Denil Castillo, centrocampista box to box del Midtjylland che si sta consacrando a suon di gol e assist.

Sono infatti già cinque le reti messe a segno dal classe 2004, impreziosite anche da sette intuizioni vincenti. Una crescita esponenziale quella dell’ex Shakhtar che, come prevedibile, non è affatto passata inosservata calamitando l’attenzione di molti addetti ai lavori.

Calciomercato Roma, tutti pazzi per Denil Castillo: lo scenario

Desiderosa di cogliere eventuali intriganti occasioni per rinforzare la zona nevralgica del campo, la Roma si è infatti inserita nella lista di pretendenti manifestando il suo interesse per Castillo.

Tuttavia, come riferito dal portale turco Takvim, anche il Galatasaray starebbe continuando a sondare il terreno per il centrocampista sudamericano, pronto a cogliere eventuali occasioni nel caso in cui dovessero materializzarsi i presupposti giusti.

A tal proposito, il club di Istanbul avrebbe già visionato in più di un’occasione il ragazzo costatandone gli importanti progressi: in vista della sessione estiva di calciomercato, quello di Castillo è dunque un nome da tenere in assoluta considerazione. Staremo a vedere cosa succederà.