Calciomercato Roma, vuole andarsene dopo sei mesi: c’è la Juve

La sua avventura nel nuovo club potrebbe essere già finita: intreccio tra giallorossi e bianconeri

Manca poco più di un mese all’apertura del calciomercato di gennaio. Nonostante l’ottima prima parte di stagione, la Roma dovrà restare molto vigile per cercare di colmare le lacune presenti nella rosa attuale, soprattutto in attacco.

La sessione estiva di mercato ha, infatti, lasciato un vuoto nella casella dell’ala sinistra, mentre tra infortuni e scarso rendimento, Artem Dovbyk ed Evan Ferguson non ha sin qui dato un grande contributo alla squadra.

I nomi di Tel e Zirkzee restano i preferiti di Frederic Massara e Gian Piero Gasperini, ma tra calciatori insoddisfatti e profili in scadenza di contratto, la dirigenza giallorossa dovrà essere pronta anche a cogliere eventuali occasioni a buon prezzo.

In tal senso, bisogna fare particolare attenzione alla situazione di Fabio Silva. Seguito dai giallorossi e dal Milan già in estate, l’attaccante portoghese non è contento del suo minutaggio al Borussia Dortmund e secondo Fabrizio Romano già a gennaio potrebbe lasciare i gialloneri con un eventuale inserimento anche da parte della Juventus. Staremo a vedere.