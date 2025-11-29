Dalla Roma alla Juve: ha stregato Spalletti | ASRL

L’ex allenatore giallorosso è pronto a fare uno scherzetto alla dirigenza romanista già a gennaio

Nonostante sia stato uno dei migliori allenatori nella storia della Roma, la discutibile gestione del fine carriera di Francesco Totti ha fatto perdere più di qualche consenso a Luciano Spalletti tra i tifosi giallorossi. Dopo aver conquistato lo scudetto con il Napoli, ora l’allenatore toscano si trova sulla panchina di un’altra acerrima rivale: la Juventus.

Contro il Bodo, nonostante il ritorno alla vittoria, la squadra bianconera ha ancora una volta messo in evidenza diverse lacune della rosa che, per forza di cose, avrà bisogno di un restyling nel corso del calciomercato di gennaio.

In alcuni ruoli, le strategie juventine potrebbero andare in rotta di collisione con quelle giallorosse, sia nell’immediato, sia a lunga gittata, soprattutto per quanto riguarda alcuni obiettivi condivisi in Serie A.

Juve e Roma, sfida totale per Palestra

Avversario della Juve nella tredicesima giornata, il Cagliari ha consentito a Marco Palestra di mettere in mostra tutte le sue doti atletiche e tecnico-tattiche. Doti che non sono passate inosservate e che hanno attratto le attenzioni proprio dei bianconeri, oltre che dell’Inter.

Secondo quanto appreso da Asromalive.it, tuttavia, dopo essere stata molto vicina al giocatore nel gennaio del 2025, la Roma non ha affatto perso di vista l’esterno 20enne, molto stimato da Gian Piero Gasperini. Abile a giostrare sia a destra che a sinistra, Palestra resta nei radar giallorossi, anche se più per la prossima estate che per gennaio.