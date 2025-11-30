Dopo la Roma, riecco la Juve: rottura e via libera lampo

Dai giallorossi i bianconeri: Comolli irrompe con decisione provando ad anticipare la concorrenza

A poche ore dal fischio d’inizio del big match contro il Napoli, le attenzioni della Roma sono chiaramente rivolte al confronto con gli uomini di Antonio Conte. L’area tecnica giallorossa, però, è già al lavoro per rinforzare un organico che soprattutto in alcuni reparti merita qualche ritocco.

A tal proposito nell’agenda di Massara – non è un mistero – ci sono diversi attaccanti. A cominciare da Zirkzee, per il quale lo United sembra essersi deciso ad aprire alla formula del prestito – ma non solo.

In un mosaico destinato a diventare sempre più ricco nelle prossime settimane, una tessera che non può essere esclusa a prescindere è quella di Fabio Silva. L’attaccante portoghese, oggetto del desiderio della Roma già nella scorsa estate, sta faticando e non poco a trovare continuità di rendimento al Borussia Dortmund.

Calciomercato Roma, da Fabio Silva a Zirkzee: le mosse della Juventus

Sovrastato da una concorrenza molto folta, il classe 2002 ha già cominciato a guardarsi intorno alla ricerca della soluzione più congeniale per il suo futuro. Congelato alcuni mesi fa, l’arrivo di Fabio Silva in Serie A potrebbe clamorosamente prendere quota a ridosso dell’apertura della sessione invernale di calciomercato.

Ritornando a Zirkzee, però, non è affatto escluso che l’infortunio di Vlahovic – la cui entità dovrà essere accertata con gli esami strumentali di rito – possa creare i presupposti per un ritorno di fiamma dei bianconeri per l’olandese. Più in generale, infatti, i segnali poco incoraggianti forniti da Openda e David stanno alimentando non poche riflessioni nel quartier generale juventino.

Pallino di Thiago Motta, l’ex Bologna potrebbe dunque ridiventare un’ipotesi molto concreta per la “Vecchia Signora” che comunque sarebbe chiamata a fare i conti con una concorrenza che vede attualmente la Roma recitare un ruolo da protagonista.